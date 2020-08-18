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مع بداية العام الدراسي الجديد

تربية الوسطى تعقد اجتماعاً للجنة الجودة وخدمة الجمهور

18 آب / أغسطس 2020 10:18

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غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً للجنة الجودة وخدمة الجمهور بالمديرية لبحث دراسة آليات تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور  مع انطلاق العام الدراسي الجديد ومتابعة الإجراءات والخطوات التي تقوم بها المديرية للوصول لأفضل خدمة ضمن معايير جودة الخدمات الحكومية، بحضور  رئيس اللجنة مدير الدائرة الإدارية بالوسطى ناصر السدودي وأعضاء اللجنة.

بدوره، رحب السدودي بأعضاء اللجنة، مشيداً بجهودهم في تنفيذ الإجراءات وآليات التعامل  مع الجمهور من أجل مصلحة العمل، منوهاً إلى أن المديرية تعمل بكافة طواقمها من أجل الوصول إلى أفضل خدمة وجودة مقدمة.

وقدم السدودي شرحاً مفصلاً عن الإجراءات والخطوات التي قامت بها المديرية لتطوير الخدمة المقدمة للجمهور من خلال ترتيب مكان لاستقبال الجمهور و النظام المعمول به لتنفيذ معاملة الزائر وكذلك مناقشة التجهيزات الإدارية والفنية لتسهيل وتسريع أداء الخدمات المقدمة، مضيفاً بأن الخدمات التي تقدمها المديرية للجمهور تتسم بالجودة والسرعة من خلال التطوير المستمر الذي تقوم به المديرية من رفع للكفاءات وتحسين للجودة وسرعة إتمام المراجعات والخدمات.

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