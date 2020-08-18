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وزارة الأسرى والمحررين تعقد اجتماعاً تشاورياً مع لجنة أهالي الأسرى

18 آب / أغسطس 2020 10:23

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غزة-الرأي

عقدت وزارة الأسرى والمحررين اجتماعاً تشاورياً مع لجنة أهالي الأسرى داخل سجون الاحتلال،وذلك بحضور صابر أبو كرش مدير عام العلاقات العامة والإعلام، لبحث سبل تفعيل قضية الأسرى في المرحلة القادمة في ظل استمرار حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية والقانونية في ظل جائحة كورونا ومنعهم من الزيارة .

وأوضح صابر أبو كرش أن اللقاء مهم وجاء لتأسيس سلسلة من الفعاليات والأنشطة في المرحلة القادمة بمشاركة لجنة أهالي الأسرى والتركيز على الملفات والقضايا الملحة والمتمثلة في الأسرى المرضى والاهمال الطبي والأسرى كبار السن وقدامي الحركة الأسيرة بالإضافة الى الأسيرات والأسرى الأطفال .

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