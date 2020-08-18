الزراعة تطلق خطة لتحديد زراعة الخضار للموسم 2020-2021

غزة-الرأي

أطلقت وزارة الزراعة الفلسطينية، خطتها لتحديد مساحة زراعة الخضار في قطاع غزة، وذلك للنهوض بالموسم الزراعي 2020-2021.

وتهدف خطة الوزارة، إلى حماية المزارع الفلسطيني ومنع تعرضه للخسارة وضمان حالة من التوازن في السوق المحلي، بما يحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي وتنويع أصناف الخضار وزيادة الجودة.



وتعقد الإدارة العامة للإرشاد بالوزارة بالخصوص، سلسلة من اللقاءات المباشرة مع المزارعين في محافظات القطاع كافة، وذلك لاطلاعهم على تفاصيل الخطة وسبل تطبيقها على أرض الواقع، حيث تركز على توعيتهم وإرشادهم وتنبيههم إلى المخاطر المتوقعة في حال عدم الالتزام بخطة وزارة الزراعة لتحديد مساحات المحاصيل المزروعة من الخضار.



ويُعد التزام المزارعين بالخطة وتعليمات الوزارة، دعماً لصمودهم، وضماناً لتسويق منتجاتهم محلياً، بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويمكن أن يجنبهم الخسائر التي قد تنتج هذا الموسم، نظراً لتراجع عمليات التصدير والتسويق الخارجي في ظل أزمة "كورونا" العالمية، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية في الأسواق المحلية .