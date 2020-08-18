وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُشارك في مبادرة توعوية بإجراءات السلامة في المنشآت وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يستقبل لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تحدد مساحة زراعة "الفراولة" للموسم الحالي وكالة الرأي الفلسطينية السراج: أزمة الكهرباء ستؤثر على خدمات البلديات للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "ضهير" يشيد بجهود أطقم الطب الوقائي في مواجهة فيروس “كورونا” وكالة الرأي الفلسطينية أسير من جنين يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 23 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تطلق خطة لتحديد زراعة الخضار للموسم 2020-2021 وكالة الرأي الفلسطينية السراج يجري زيارة تفقدية للواجهة البحرية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى والمحررين تعقد اجتماعاً تشاورياً مع لجنة أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تعقد اجتماعاً للجنة الجودة وخدمة الجمهور
أخبار » الأخبار الحكومية

تفادياً للخسائر

الزراعة تحدد مساحة زراعة "الفراولة" للموسم الحالي

18 آب / أغسطس 2020 11:07

1
1

غزة-الرأي

حددت وزارة الزراعة الفلسطينية، المساحة المراد زراعتها من التوت الأرضي "الفراولة" في قطاع غزة للموسم الحالي 2020-2021، مشيرة إلى كمية الانتاج المتوقع تسويقها لمحافظات الضفة الغربية والخارج.


ويأتي ذلك ضمن الخطة التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحديد مساحة زراعة الخضار في قطاع غزة، وذلك للنهوض بالموسم الزراعي الحالي، حيث تهدف الخطة إلى حماية المزارع الفلسطيني ومنع تعرضه للخسارة وضمان حالة من التوازن في السوق المحلي، بما يحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي وتنويع أصناف الخضار وزيادة الجودة.


وذكرت الوزارة في بيان وصل " الراي " نسخة عنه ، أنه بناءً على احتياج السوق المحلي والكميات المتوقع تصديرها، فإنها حددت زراعة (1500 دونم) فقط من محصول الفراولة، وذلك لضمان سهولة ونجاح تسويق المنتج، لافتة إلى أن المساحة المزروعة في العام الماضي بلغت ( 1750 دونم).


وأرجعت الوزارة إجراءاتها لتحديد المساحات من الفراولة بشكل خاص والخضار بشكل عام إلى عدة أسباب من أهمها، أنه من المتوقع مواجهة صعوبات كبيرة في تصدير المحاصيل الزراعية للخارج ولاسيما الفراولة، نتيجة للإغلاق شبه الكامل للأسواق الخارجية وضعف القدرة الشرائية بسبب جائحة كورونا العالمية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتكدس المنتج في الأسواق المحلية وتعرض المزارعين لخسائر فادحة.


يذكر أن مديرية زراعة شمال غزة عقدت عدة لقاءات مع مزارعي ومصدري محصول "الفراولة " حول هذا الهدف من تحديد محصول الفراولة، علماً أن محافظة شمال القطاع تتركز فيها أغلب مساحات زراعة الفراولة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يطالب بالضغط على الإحتلال للتراجع عن اجراءات تشديد الحصار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟