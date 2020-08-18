تعليم خان يونس يستقبل لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي

غزة-الرأي

استقبل أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الثلاثاء وفداً من لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي، وضم الوفد أ. فادي الأشقر من الإدارة العامة للتعليم العام، وأ. حسن انشاصي من الإدارة العامة للإشراف التربوي، وحضر اللقاء: د. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات التربوية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة.

وتم اطلاع اللجنة على الخدمات المميزة التي تُقدمها المديرية للمراجعين ومتلقي الخدمة، والجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بخان يونس في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور والتسهيلات التي اتخذتها المديرية للارتقاء بجودة الأداء.

كما قامت اللجنة بتعبئة استبانة رأي "متلقي الخدمة وأخذ آراء المراجعين" في الأقسام التي تعتبر مراكز تلقي الخدمة من حيث الدقة والسرعة والسهولة في التعامل مع الجمهور.

وتجول الوفد في الأقسام التي تلتقي مباشرةً بالجمهور، لمتابعة العمل وأداء الموظفين في استقبال المراجعين، مشيدا بجهود الطواقم الإدارية والفنية في المديرية، موضحاً أن عمل الموظفين يتسم بالجودة والسرعة في إتمام معاملات الجمهور.