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الدفاع المدني يُشارك في مبادرة توعوية بإجراءات السلامة في المنشآت

18 آب / أغسطس 2020 11:21

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غزة-الرأي

شارك وفد من المديرية العامة للدفاع المدني في مبادرة توعوية ضمن برنامج تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني المُنفذ من قبل المركز الفلسطيني للأبحاث والسياسات والدراسات الاستيراتيجية (مسارات) والممول من مؤسسة "أكشن ايد" الفلسطينية.

وتضمنت المبادرة تنفيذ يوم تطوعي لاتخاذ إجراءات السلامة والوقاية في منطقة النصيرات بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبلدية النصيرات، حيث استهدفت عدداً من المراكز التجارية "المولات" والمحلات والمواطنين وذلك بهدف التوعية من المخاطر داخل المنشآت.

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