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شرطة التدخل برفح تُنفذ أكثر من 300 مهمة خلال شهر يوليو

18 آب / أغسطس 2020 11:26

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غزة-الرأي

نفذت قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية - في محافظة رفح - "338" مهمة متنوعة خلال شهر يوليو من العام الحالي 2020م.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن قوات التدخل في محافظة رفح أن طواقمها نفذَّت "180" دورية وتفعيل حواجز يومية لبسط السيطرة الأمنية و "31" دورية للطمأنينة والسلامة داخل المحافظة.

وأشار التقرير إلى مشاركة قوات التدخل ب "83" مهمة تفقد وتأمين مراكز الحجر الصحي "مدرسة مرمرة ومركز العطار " وتأمين العائدين من معبر رفح لمراكز الحجر.

بينما شاركت قوة التدخل ب "9" مهام إسناد للسيطرة على المشاكل العائلية، بينما نفذت القوة " 16" جولة تفقدية.

ولفت إلى مشاركة القوة بـ "19" مهمة مساندة جهازي شرطة المباحث والمكافحة في مهامها الخاصة.

جدير بالذكر أن قوة تدخل وحفظ النظام برفح تشارك بمهام أخرى منها مهام الزيارات ومهام تأمين والانتشار على المفارق والميادين الرئيسة بالمحافظة وبالذات بمواسم الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

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