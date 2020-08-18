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الدفاع المدني بالوسطى يُنفذ 108 مهمة خلال شهر يوليو

18 آب / أغسطس 2020 11:28

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غزة-الرأي

نفذت طواقم الدفاع المدني في المحافظة الوسطى 108 مهمة، تنوعت بين إنقاذ وإطفاء وإسعاف وتدريب خلال شهر يوليو الماضي.

وأفادت إحصائية صادرة عن الدفاع المدني في الوسطى أنَّ دائرة الإطفاء تمكنت من إخماد 36 حريقاً نشب في المحافظة.

وبيَّنت الإحصائية أنَّ طواقمها قامت بإسعاف 11 مواطن، بالإضافة لإنقاذ 20مواطنين في المحافظة.

وفي مجال التدريب، نظمت دائرة التدريب في الدفاع المدني 9 دورات تدريبية للعاملين في الدفاع المدني في المحافظة ولعدد من المتطوعين في المساجد استفاد منها 120 طالب كان منها دورات الإطفاء والإنقاذ ومبادئ الإسعاف. والأحبال.

أيضا قامت دائرة الأمن والسلامة بتنفيذ 6 جولات تفتيش على المخابز ومحطات الوقود وقامت بإنجاز 42 معاملة خلال شهر يوليو.

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