هارون: المسرح من أهم أدوات تعزيز الوعي وخدمة القضية الفلسطينية

غزة-الرأي

أكدت وكيل وزارة الثقافة أميرة هارون أن المسرح يُعد من أهم أدوات تعزيز الوعي المجتمعي وخدمة القضايا الوطنية، من خلال قدرته المميزة على تجسيد آمال وآلام وأحلام الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارتها على رأس وفد من الوزارة ضم مدير عام الفنون عاطف عسقول، ومدير عام العمل الأهلي والآداب سامي أبو وطفة، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام عارف بكر، ومدير دائرة الشباب والمسرح أحلام الشاعر، لمقر أكاديمية تياترو فلسطين بغزة، حيث كان في استقبالهم مدير الأكاديمية عصام شاهين، وفريق الممثلين التابعين للأكاديمية.

بدورها، قالت هارون: "إن الوزارة تضع ضمن تصوراتها الاستراتيجية الارتقاء بواقع المسرح في قطاع غزة، وتمكينه من أداء دوره المنوط به في خدمة المجتمع في ظل التحديات والصعوبات التي يواجهها بسبب عدم توفر بنية تحتية ومنشآت ثقافية لاحتضان الفرق المسرحية وإقامة العروض".

من جهته، تحدث شاهين عن فكرة تأسيس الأكاديمية، لافتًا إلى أن الفكرة وُلدت قبل خمس سنوات، في محاولة لإيجاد أكاديمية تتناول فنون الدراما والمسرح بشكل عام، وتحاول عرض القضية الفلسطينية، بلسان فلسطيني، ومخرج فلسطيني، وممثل فلسطيني، ورؤية فلسطينية.

وأوضح شاهين أن فلسفة الأكاديمية تتلخص في "القضية والهوية برواية فلسطينية"، مبينًا أن بداية العمل بدأت بتنفيذ دورة تدريبية لإعداد الممثل المبتدئ، وصولًا لمرحلة الاحتراف، مشيرًا إلى أنهم قدموا عدة عروض مسرحية تجسد الواقع الفلسطيني.

وقدم فريق الأكاديمية أمام وفد الوزارة عرضًا مسرحيًا يتناول عدة قضايا تمس واقع الشباب الفلسطيني والمشكلات التي يواجهونها.