تعليم خان يونس يعقد امتحان قبول الفرع الصناعي لطلاب الحادي عشر

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الثلاثاء امتحان قبول الفرع الصناعي لطلاب الحادي عشر بتخصصيه "تطبيقات الموبايل وتصميم وتطوير صفحات الويب" بحضور أ. جمال رمضان مشرف مبحث التاريخ، وأ. غسان حماد مشرف مبحث الفنون والحرف، وأ. على الأسطل، وأ. أحمد أبو دقة، وأ. عاصم شراب. وذلك في مركز التدريب التربوي.

وأوضح أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس أن المديرية ارتأت تنفيذ امتحان قبول للفرع حيث أن أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالفرع كبير مقارنة بعدد الوحدات المختصة بتدريس الفرع بتخصصيه، كذلك يهدف الامتحان إلى تحديد قدرات الطلاب لاختيار نخبة طلابية متميزة، متمنيا أن يتم توسيع الفرع في الأعوام القادمة لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب.

من ناحيته، أوضح أ. أحمد الفرا مشرف التكنولوجيا بالمديرية أن المديرية تسعى جاهدة لتوفير كل ما يلزم من تجهيزات لوجستية وكوادر بشرية لبدء الدراسة في الفرع في موعدها المحدد.