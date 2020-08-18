وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يفتتح ورشة عمل حول "العودة الآمنة للمدارس لموظفي الخدمات وكالة الرأي الفلسطينية مديرية شرق غزة تستقبل وفداً من المجلس الأعلى لأولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تحذر من تداعيات انقطاع الكهرباء على المرضى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يعقد امتحان قبول الفرع الصناعي لطلاب الحادي عشر وكالة الرأي الفلسطينية صفقة أسلحة أميركية وراء تحالف "إسرائيل" والإمارات وكالة الرأي الفلسطينية هارون: المسرح من أهم أدوات تعزيز الوعي وخدمة القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية في الوسطى تُنفذ 159 مهمة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالوسطى يُنفذ 108 مهمة خلال شهر يوليو وكالة الرأي الفلسطينية شرطة التدخل برفح تُنفذ أكثر من 300 مهمة خلال شهر يوليو وكالة الرأي الفلسطينية "البحرية" تفتتح دورات تأهيل بحري للمستجدين
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس يعقد امتحان قبول الفرع الصناعي لطلاب الحادي عشر

18 آب / أغسطس 2020 11:52

1
1

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الثلاثاء  امتحان قبول الفرع الصناعي لطلاب الحادي عشر بتخصصيه "تطبيقات الموبايل وتصميم وتطوير صفحات الويب" بحضور أ. جمال رمضان مشرف مبحث التاريخ، وأ. غسان حماد مشرف مبحث الفنون والحرف، وأ. على الأسطل، وأ. أحمد أبو دقة، وأ. عاصم شراب. وذلك في مركز التدريب التربوي.

وأوضح أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس أن المديرية ارتأت تنفيذ امتحان قبول للفرع حيث أن أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالفرع كبير مقارنة بعدد الوحدات المختصة بتدريس الفرع بتخصصيه، كذلك يهدف الامتحان إلى تحديد قدرات الطلاب لاختيار نخبة طلابية متميزة، متمنيا أن يتم توسيع الفرع في الأعوام القادمة لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب.

من ناحيته، أوضح أ. أحمد الفرا مشرف التكنولوجيا بالمديرية أن المديرية تسعى جاهدة لتوفير كل ما يلزم من تجهيزات لوجستية وكوادر بشرية لبدء الدراسة في الفرع في موعدها المحدد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يطالب بالضغط على الإحتلال للتراجع عن اجراءات تشديد الحصار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟