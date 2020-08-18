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مديرية شرق غزة تستقبل وفداً من المجلس الأعلى لأولياء الأمور

18 آب / أغسطس 2020 11:57

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غزة-الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم شرق غزة اليوم وفداً من المجلس الأعلى لأولياء الأمور بشرق غزة وتأتى هذه الزيارة لتهنئة أ. مازن نورالدين مدير التربية والتعليم شرق غزة بمناسبة الترقية.

وكان في استقبالهم أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم و أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية وأ. وسام خليفة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي بالمديرية.

بدوره، رحب أ. نور الدين بالوفد الزائر معربا عن سعادته بهذه الزيارة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي لما فيه خدمة العملية التعليمية وقدم مدير التربية والتعليم عرضاً موجزاً عن خطة المديرية وأنشطتها ولجانها المختلفة.

كما أطلع أ. نور الدين الوفد على انجازات و برامج المديرية لا سيما في ظل جائحة كورونا مبيناً أن مديريته قامت بتدريب جميع كوادرها على إدارة الصفوف الافتراضية مؤكداً أن الجميع يعمل بكل جهد للنهوض بالعملية التعلمية.

من ناحيته ، ثمن الوفد الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية وسعيها الحثيث للنهوض بالعملية التعليمية معرباً عن استعداه للتعاون التام لخدمة الطلبة.

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