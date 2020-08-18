تعليم غرب غزة يواصل أنشطة وبرامج التعليم الاستدراكي

غزة-الرأي

يواصل قسم الإشراف التربوي بمديرية غرب غزة زياراته لمتابعة ملف التعليم الاستدراكي وذلك للوقوف على أهم العقبات التي تعترض تنفيذ الملف والعمل على معالجتها في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية .

بدوره، قام د.إبراهيم السحباني مشرف اللغة الانجليزية بزيارة ميدانية لمدرسة فاطمة النجار الأساسية وزيارة عدد من الفصول الدراسية ومتابعة تفاعل الطلاب مع الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها برنامج التعليم الاستدراكي وأعرب عن اعجابه بجهود ادارة المدرسة والمعلمين.

وفي السياق ذاته، واصل د.السحباني متابعته للملف في مدرسة الحسن البصري الأساسية المشتركة، مشيداً في الوقت ذاته بدور المعلمين ومديرة المدرسة على جهودهم الكبيرة من أجل العمل على إنجاح التعليم الاستدراكي في الفتر التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم سابقاً.

من ناحيتهم تقدم مدير مدرسة فاطمة النجار ومديرة مدرسة الحن البصري بالشكر والتقدير لمديرية غرب غزة على جهودها في دعم ومتابعة سير العملية التعليمية سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة.

إلى هذا وتتضمن المواد الاستدراكية المهارات والمفاهيم الأساسية الواردة في أجزاء المحتوى الدراسي التي لم يدرسها الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي بسبب التوقف الطاريء للدراسة، وتعد هذه المواد والمهارات مهمة حيث يعتمد عليها التعلم اللاحق وتعتبر متطلباً أساسياً للتعلم الجديد.