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تعليم شرق خان يونس يشرع بفحص مياه محطات التحلية بالمدارس

18 آب / أغسطس 2020 12:16

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غزة-الرأي

شرع قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم - شرق خان يونس بالتعاون مع الطبي الوقائي بخان يونس في عملية الفحص الميكروبيولوجي لمياه محطات التحلية بالمدارس، بحضور رئيس شعبة الصحة المدرسية أ. أسامة عفيفة، ومن الطب الوقائي أ. سها أبو عامر، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. عبد القادر أبو فسيفس.

وأوضح عفيفة أن عملية فحص مياه محطات التحلية تنفذ بشكل دوري مع بداية كل فصل دراسي، لافتا أن الهدف منه التأكد من سلامة مياه الشرب التي تقدم للطلبة في المدارس وخلوها من البكتريا والفيروسات الضارة، وأن هذا يأتي في إطار المحافظة على صحة الطلبة، مشيرًا إلى أن عملية الفحص تشمل كافة محطات التحلية وخزانات المياه في المدارس، وأن الفحص يجرى بالتعاون مع الطب الوقائي بمحافظة خان يونس الذي يتولى مهمة الفحص وفق جدول معدل مسبق.

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