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الاقتصاد تنظم جولات ميدانية لمصانع إنشائية وتحويلية بغزة والشمال

18 آب / أغسطس 2020 12:30

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غزة-الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على مصانع إنشائية وتحويلية لمتابعة طبيعة عملها.

وقام قسمي الصناعات الإنشائية والتحويلية بالإدارة العامة للصناعة بالوزارة بجولات على مصانع منتجة للمنظفات ومصنعة للأحذية والدهانات في محافظتي غزة والشمال.

وتم خلال الجولات أخذ عينات للمواد الخام من مصنع المنظفات للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، وزيارة لمصنع الأحذية لاستكمال إجراءات التراخيص والمتابعة الفنية لعمله.

وتهدف الجولات لمتابعة وسلامة جودة المنتج الوطني ومطابقته للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، واستكمال المصانع لكل الإجراءات المطلوبة منهم.

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