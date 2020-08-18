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وزارة الاقتصاد الوطني تنظم جولات ليلية على المطاعم

18 آب / أغسطس 2020 12:31

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غزة-الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد جولات على المطاعم الشعبية "الفول والحمص " في محافظات قطاع غزة.

وتركزت الجولات الليلية في مناطق الشجاعية وشارعي الوحدة والثلاثيني، وتم تحرير محضر ضبط لأحد المطاعم لم يلتزم بالنظافة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في بيان وصل الرأي" نسخة عنه ، إن طواقمها أجرت 98 جولة وزيارة تفتيشية صباحية على بيع المواد الغذائية والمنظفات.

وحررت الطواقم محاضر ضبط بحق أحد المخابز لاستخدامه مياه البلدية الغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية وكذلك ضبط 500 عبوة مكسب نكهات.

وأضافت الإدارة، أن طواقم الوزارة حررت 22 محضر ضبط وأتلاف لعدة منتجات غذائية ومشروبات غازية وشوكولاتة وأرز فاسد، لانتهاء صلاحيتها وعدم مطابقة أصناف للمواصفات والمقاييس المعمول بها.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى على رقمها المجاني من أجل التعامل معها فورا.

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