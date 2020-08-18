تعليم شرق خانيونس يتابع جودة معايير تقديم الخدمات الحكومية

غزة-الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم - شرق خان يونس أ. سعيد قديح وفد اللجنة الحكومية لمتابعة جودة معايير تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وضم الوفد أ. خالد الجرجاوي، وأ. عمر شعت.

بدوره، أشاد قديح بجهود اللجنة الحكومية لمتابعة جودة معايير الخدمة التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة، مشيرًا إلى أن متابعة الخدمات المقدمة للجمهور أمر ضروري كونها توفر التغذية الراجعة، ويحسن من جودة الأداء، الأمر الذي يساهم في حل الإشكاليات التي تواجه مديريات التعليم خلال تقديم الخدمات المتنوعة للجمهور مما يوفر الوقت والجهد على الطلبة وأولياء الأمور في إنجاز طلباتهم.

من ناحيته ، أوضح الجرجاوي أن اللجنة الحكومية لمتابعة جودة معايير تقديم الخدمات الحكومية شرعت بزيارة مديريات التعليم في قطاع غزة، حيث التقت مدير تعليم شرق خان يونس أ. سعيد قديح، ثم زارت أقسام المديرية التي لها علاقة مباشرة بالجمهور، مؤكدًا أن الهدف من هذه اللقاءات قياس مدى رضا الجمهور عن مستوى وجودة أداء الخدمة التي تقدمها إدارة تعليم شرق خان يونس وأقسام المديرية المختلفة.

كما التقت لجنة المتابعة أعضاء المجلس المركزي لأولياء أمور الطلبة بشرق خان يونس والذي كان في زيارة لمديرية شرق خان يونس؛ بحضور مدير التعليم ورئيس المجلس أ. حازم أبو هداف، وناقشت معهم الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مديرية شرق خان يونس للجمهور.

وخلال الزيارة تم تعبئة استبانة حول معايير تقديم الخدمات الحكومية للجمهور؛ على أقسام المديرية وعلى مجلس أولياء الأمور.