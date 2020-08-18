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التعليم تختتم دورة محادثة مبتدئة في اللغة الإنجليزية عن بُعد

18 آب / أغسطس 2020 12:51

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غزة-الرأي

اختتم المعهد الوطني للتدريب التربوي بوزارة التربية والتعليم العالي دورة تدريبية عن بُعد في اللغة الإنجليزية من خلال برنامج زوم والصفوف الافتراضية واستهدفت عدداً من المعلمين والمعلمات وموظفي وزارة التربية والتعليم.
واختتم الدورة مدير دائرة التدريب الإداري والقيادي بالمعهد د. علي حسن أبو سعدة مؤكدا أن الوزارة مستمرة في عقد الدورات التدريبية عن بُعد لافتاً إلى أن المعهد يستثمر العديد من الطرق والبرامج التكنولوجية لاستمرار الدورات التدريبية في مختلف المجالات.
و شكر د. أبو سعدة مدرب الدورة د. عمر حماد لجهوده في عرض دروس وتدريبات بالصوت والصورة بشكل تفاعلي ترتكز على شرح البنية الأساسية للمحادثة ومكوناتها كما أثنى على المشاركين لقيامهم بإنجاز مهمات تدريبية وعرضها للتقييم في اللقاء الختامي وذلك في إطار اكتساب المهارات في دورة المحادثة التي تمت عبر 12 لقاء تدريبي عن بعد.
وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات على المتدربين والمتدربات البالغ عددهم 19 متدرب /ة في جو احتفالي مميز.

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