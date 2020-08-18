النقل والمواصلات تعقد اجتماعها التأسيسي الأول لإنشاء جمعية تعاونية

غزة-الرأي

عقدت وزارة النقل والمواصلات أمس الاثنين اجتماعها التأسيسي الأول الخاص بإنشاء جمعية تعاونية في قاعة الاجتماعات في مقر الوزارة، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية الصعبة عن كاهل الموظفين، التي يواجهونها منذ سنوات جراء الحصار المفروض على القطاع، وعُقِد الاجتماع الأول في إطار التعارف والإستعراض بشكل مقتضب لمهام وعمل الجمعية التعاونية.



وتم خلال الاجتماع توضيح النظام الداخلي للجمعية وكيفية الانتساب لها، والحديث حول المنهجية التي سيتم العمل وفقها خلال الفترة اللاحقة.



وحضر الاجتماع م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وأ. محمد الميناوي مدير دائرة الإرشاد والتنظيم التعاوني بوزارة العمل، و15 موظف وموظفة من موظفي الوزارة من مختلف القطاعات.



بدوره، عبر م. حسن عكاشة رئس قطاع الشؤون المالية والإدارية عن سعادته بإنشاء الجمعية التي تهدف للتخفيف عن كاهل الموظفين، معرباعن أمله بأن تشهد الأيام القادمة صوراً جديدة من النجاحات والانجازات الخاصة بالجمعية والتي سيكون لها الأثر الكبير في التخفيف عن كاهل الموظفين.



من ناحيته ، رحب عكاشة محمد الميناوي مدير دائرة الإرشاد والتنظيم التعاوني بوزارة العمل، لحضوره الاجتماع مشيراً الى أن أعضاء الجمعية على أتم الجاهزية لتأسيس الجمعية والارتقاء بها لكي تكون عوناً لهم ولزملائهم.

