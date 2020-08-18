تعليم خان يونس يكرّم رؤساء لجان امتحانات الثانوية دورة أغسطس

كرَّمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الثلاثاء ، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة لدورة أغسطس 2020، بحضور أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات التربوية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، وأ. عائد زقوت ممثلاً عن قسم الامتحانات، ورؤساء اللجان: د. منى قشطة، وأ. مريم أبو جزر، وأ. نضال أبو الحصين، وأ. عبد الناصر الجزار، وأ. ياسر اسليم، وأ. محمد أبو صبحة، وأ. عمار الشريف.

بدوره، أ. الفرا بالحضور، مشيدا بجهود رؤساء اللجان في إنجاح امتحانات الثانوية العامة دورة أغسطس 2020، معرباً عن فخره بالعمل مع هذا الفريق المتميز الذي اتسم أداؤه بالجودة والإتقان، وتهيئتهم للأجواء المناسبة للطلبة ومتابعتهم لأحوال واحتياجات الطلبة.

وشكر رؤساء اللجان جهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس وقسم الامتحانات لمساندتهم للعاملين في اللجان.