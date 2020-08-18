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الإصلاح والتأهيل تستضيف محاكمات سريعة لـ "40" موقوفاً

18 آب / أغسطس 2020 01:22

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غزة-الرأي

استضافت مديرية الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، أمس الاثنين، محاكمات سريعة عقدها المجلس الأعلى للقضاء محاكمات سريعة لـ 40 موقوفاً بمركز إصلاح وتأهيل طيبة، وذلك بالتنسيق مع قسم القانونية في المركز.

وحضر المحاكمات وفد من المحكمة برئاسة القاضي سليمان الغلبان، والقاضي نبيل الكباريتي والقاضي فارس الغرة، في حين حضر عن النيابة رامي هنية ورامي أبو شعيرة، وبحضور مدير مركز إصلاح وتأهيل طيبة المقدم أحمد نبهان.

بدوره، أوضح المقدم نبهان أن المحاكمات السريعة تمت من أجل التخفيف عن الموقوفين وإنهاء ملفاتهم القانونية العالقة، مشيراً إلى استضافة هيئة المحكمة والمحامين لإجراء المحاكمات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل؛ بهدف الحفاظ على سلامة الموقوفين والتخفيف عنهم وعن ذويهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفت المقدم نبهان إلى وجود تعاون وتواصل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية، من خلال اللجنة القانونية في مراكز الإصلاح والتأهيل، مضيفاً "سيتواصل عقد المحاكمات السريعة في الأيام المقبلة".

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