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الإصلاح والتأهيل تستقبل وفداً من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

18 آب / أغسطس 2020 01:27

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استقبل مدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل العميد علاء الدين الهندي، صباح اليوم الثلاثاء، في مقر المديرية وسط مدينة غزة وفداً من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضم نائب مديره إياد العلمي وممثلي مكاتب المحافظات.

ويهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، وتعزيز ثقافة احترام القانون وحقوق الإنسان لدى الضباط والعاملين،وإيجاد قناة تواصل سريعة للأمور المستعجلة ومتابعة المراسلات بين الطرفين.وتسهيل زيارة محامي المركز لمراكز الإصلاح والتأهيل.

بدوره، رحب الهندي بالوفد الزائر، مؤكداً على عمق العلاقة بين المديرية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤكداً أن العلاقة مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راسخة ومتطورة في تقديم الخدمة للنزلاء بشكل دوري ومستمر.

من جانبه، أعرب العلمي عن تقديره الكبير للجهود التي تقدمها مديرية الإصلاح والتأهيل في كل الجوانب والبرامج التي تستهدف النزلاء.

وفي نهاية اللقاء شكر الهندي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على الجهود المبذولة من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في خدمة النزلاء.

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