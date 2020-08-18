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تربية الوسطى تزور بلدية وادي غزة و تهنئ رئيسها الجديد

18 آب / أغسطس 2020 01:33

تربية الوسطى تزور بلدية وادي غزة و تهنئ رئيسها الجديد
تربية الوسطى تزور بلدية وادي غزة و تهنئ رئيسها الجديد

الوسطى- الرأي

 زار وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى بلدية وادي غزة لبحث التعاون المشترك وتهنئة رئيس البلدية الجديد، ضم الوفد كل من مدير التربية والتعليم هشام الحاج وأحمد دلول رئيس قسم العلاقات العامة، ورئيس قسم التخطيط رأفت جبر، كان في استقبال الوفد رئيس البلدية جبر أبو حجير وإدارة البلدية.

 
 وقدم الحاج التهنئة لرئيس البلدية بمناسبة تعيينه وأثنى على الجهود الملموسة التي بذلتها البلدية من أجل خدمة المدارس وكذلك التنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم في كافة الأمور والقضايا التي تخص المسيرة التعليمية.

 
من جانبه رحب أبو حجير بوفد المديرية وأثنى على جهودها في تطوير المسيرة التعليمية والنهوض بمستوى أبنائنا الطلبة، وتم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بشكل دائم بما يخدم أبنائنا الطلبة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى ويوفر لهم البيئة التعليمية المناسبة.

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