"المالية" نجحت في إدارة أزمة كورونا وتقدم العديد من التسهيلات

غزة- الرأي

قدمت وزارة المالية العديد من الخدمات ضمن خطتها للوقاية من تفشي فايروس كورونا في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في تقرير لها أنها خفضت أسعار المحروقات (البنزين والسولار) بنسبة كبيرة وملحوظة تعتبر الأكبر منذ سنوات طويلة، بالإضافة لإعفاء 22 سلعة أساسية من جميع الضرائب والجمارك بما يعادل 18، 430 طن.

كما صرفت رواتب الموظفين بآلية جديدة منعا للازدحام من خلال مندوبي الوزارات والمؤسسات الحكومية، وصرفت بدل المواصلات نقداً لكل الموظفين الذين على رأس عملهم بعد توقف عمل حافلات نقل الموظفين.

وتمكنت الوزارة رغم الضائقة المالية من صرف سلف طوارئ تشغيلية لكل من وزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية والأشغال، بالإضافة لصرف سلفة مالية لبلديات القطاع لتمكينها من القيام بالتعامل مع مراكز الحجر الصحي.

وقدمت الوزارة تسهيلات رقابية وسمحت للشراء بالأمر المباشر للعديد من السلع الاستهلاكية والرأسمالية الخاصة بمراكز الحجر الصحي لتوفير الوقت والجهد وتحسين أوضاع مراكز الحجر الصحي وتوفير احتياجاتها.

وبينت الوزارة أن موظفيها العاملين في المعابر الحدودية قاموا باتخاذ إجراءات وقائية من فايروس كورونا ومنها تعقيم كافة البضائع الواردة من معبر كرم أبو سالم ومن المعبر التجاري المصري، وتعقيم أمتعة المسافرين مرتين يومياً وتسليمها لأصحابها بعد 72 ساعة من التعقيم.

وأوضحت الوزارة أنها منعت شاحنات الغاز المصرية من دخول القطاع والسماح بتفريغ حمولتها في معبر البترول على الحدود المصرية بعد تعقيم السائقين والشاحنات، كما عملت بآلية جديدة لوضع اللاصق على التبغ المستورد من خلال أخذ كافة وسائل الأمان لمواجهة وباء كورونا.

كما وضعت الوزارة جملة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا داخل مقار الوزارة وفروعها حيث قامت بعملية تعقيم دورية ووفرت زي الوقاية للموظفين العاملين في المعابر، بالإضافة لتوفير كافة مستلزمات التعقيم والنظافة الشخصية في كافة مكاتب الوزارة ولجمهور المراجعين.

واتبعت الوزارة آلية جديدة لاستقبال الجمهور تسمح بتقديم خدمات الوزارة دون الحاجة لدخول المراجعين لمكاتب الموظفين للحفاظ على سلامة الموظف والمراجع.

وقدمت الوزارة العديد من التسهيلات الضريبية للتجار ورجال الأعمال والمكلفين للتخفيف عنهم بسبب جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية، كما نجحت في الحفاظ على استقرار عمل الأنظمة المحوسبة والخوادم المركزية دون توقف وذلك باستخدام الاتصال عن بعد ومن خلال النسخ الاحتياطي وعمليات نقل VM.