شرطة رفح تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 52 ألف دولار

غزة-الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في الشرطة الفلسطينية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً نشب بين اثنين من المواطنين على إثر معاملة بيع منزل تمت بين الطرفين بلغت قيمته 52 ألف دولار أمريكي.

وأوضح العقيد حجاج الجبالي مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام برفح أنَّ دائرة العلاقات العامة استقبلت شكوى من المواطن المشتكى "ع.أ" بصفته البائع والمواطن المشتكى ضده "ر.ب" بصفته المشتري، ومضمونها عدم التزام المشتري بدفع كامل المبلغ المتفق عليه في العقد.

وأشار إلى أن الشرطة استدعت طرفي الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة، وبمناقشة الخلاف بينهما تم التوصل إلى حل قبله الطرفين بأن يتم دفع المبلغ كاملاً، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي منه بواقع 500 دولار لكل شهر .