وكيل وزارة الأوقاف يلتقي وفدًا من إدارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات

غزة-الرأي

التقى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا وفدًا من إدارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات على رأسه مدير عام الإدارة عقيد حقوقي علي قنديل، والعقيد عادل خلف مساعد مدير عام شؤون المحافظات.

واستعرض الوفد مع وكيل الوزارة مبادرة "أمنك صحتك" التي تسعى إدارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات إلى تنفيذها في المستشفيات الرئيسة بكافة محافظات قطاع غزة، والتي تهدف إلى تنمية وتعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية دور الأمن في المساعدة على توفير الرعاية الصحية.

بدوره، رحب وكيل الوزارة بالوفد، مؤكدًا على أهمية المبادرة وجهوزية واستعداد الوزارة للتعاون والمساهمة الفاعلة في إنجاحها، بكافة الوسائل المتاحة لديها.

مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات في الحكومة الفلسطينية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في جميع المجالات الصحية والتعليمة والدينية والأمنية وغيرها.

وأثنى الأغا على المبادرة داعيًا إلى تنفيذها بشكل متدرج ومتتابع بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وإشراك مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية لضمان نجاحها.