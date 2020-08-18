وكالة الرأي الفلسطينية لقاء وطني بغزة رفضًا لاتفاق الإمارات والاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "المالية" نجحت في إدارة أزمة كورونا وتقدم العديد من التسهيلات وكالة الرأي الفلسطينية الكاتب شراب يختتم مبادرة الحقائب المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تزور بلدية وادي غزة و تهنئ رئيسها الجديد وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنظم جولة تفتيشية لموزعي الغاز بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية نقيب العمال: 90% من مصانع غزة مهددة بالتوقف عن العمل بأي لحظة وكالة الرأي الفلسطينية الإصلاح والتأهيل تستقبل وفداً من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية الإصلاح والتأهيل تستضيف محاكمات سريعة لـ "40" موقوفاً وكالة الرأي الفلسطينية أمام حصار كورونا..هل يصمد اقتصاد غزة طويلاً؟ وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يكرّم رؤساء لجان امتحانات الثانوية دورة أغسطس
أخبار » الأخبار الحكومية

وكيل وزارة الأوقاف يلتقي وفدًا من إدارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات

18 آب / أغسطس 2020 02:23

1
1

غزة-الرأي

التقى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا وفدًا من إدارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات على رأسه مدير عام الإدارة عقيد حقوقي علي قنديل، والعقيد عادل خلف مساعد مدير عام شؤون المحافظات.

واستعرض الوفد مع وكيل الوزارة مبادرة "أمنك صحتك" التي تسعى إدارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات إلى تنفيذها في المستشفيات الرئيسة بكافة محافظات قطاع غزة، والتي تهدف إلى تنمية وتعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية دور الأمن في المساعدة على توفير الرعاية الصحية.

بدوره، رحب وكيل الوزارة بالوفد، مؤكدًا على أهمية المبادرة وجهوزية واستعداد الوزارة للتعاون والمساهمة الفاعلة في إنجاحها، بكافة الوسائل المتاحة لديها.

مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات في الحكومة الفلسطينية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في جميع المجالات الصحية والتعليمة والدينية والأمنية وغيرها.

وأثنى الأغا على المبادرة داعيًا إلى تنفيذها بشكل متدرج ومتتابع بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وإشراك مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية لضمان نجاحها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكاتب شراب يختتم مبادرة الحقائب المدرسية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟