بلدية غزة وجمعية نطوف للبيئة تبحثان سب التعاون المشترك

غزة-الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ أنشطة بيئية ومجتمعية من خلال مركز إسعاد الطفولة التابع للبلدية .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بميدان فلسطين حضره إلى جانب رئيس البلدية، مدير مركز إسعاد الطفولة فريال حلس، فيما حضر عن جمعية نطوف، رئيس مجلس إدارة الجمعية م. حاتم حسونة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للجمعية م. رامي حسين .

وأكد د. السراج أن بلدية غزة تفتح أبوابها أمام كافة المؤسسات للتعاون في تنفيذ أنشطة مجتمعية وثقافية وبيئية لتعزيز المشهد الثقافي والبيئي في المدينة .

بدوره ،أشاد م. حاتم حسونة بجهود بلدية غزة في تنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين في المدينة .

وناقش الطرفان، سبل تعزيز التعاون في تنفيذ أنشطة بيئية ومجتمعية، وتنفيذ مشاريع مجتمعية وبيئية تخدم المجتمع وتحسن من جودة البيئة .

واتفقو على تعزيز التعاون والتواصل بين البلدية والجمعية بما يحقق الرؤية المشتركة ويعزز من الأنشطة الثقافية والبيئية في المدينة .