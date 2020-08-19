الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 موطنا من الضفة الغربية المحتلة بينهم 9 من بلدة العيسوية بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، واعتقلت كلا من: محمد وليد عبيد، ومحمد مروان عبيد، ومحمود شفيق عبيد، ومحمد موسى درباس، ويزن ابراهيم عبيد، واحمد عايش عبيد، ومحمد غاصب عبيد، ومعتصم حمزة عبيد، ووديع داود عليان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، واعتقلت الشاب شادي أبو غربية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، رياض أحمد شحادة من بلدة بيتونيا غرباً، ومن طولكرم اعتقلت الأسير المحرر موسى صالح الأعرج (30 عاما)، بعد أن داهمت منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وفي جنين، اعتقلت القوات يوسف علي عصعوص من مخيم جنين، فيما اعتقلت الشاب محمد أيمن شريدة من مدينة طوباس.