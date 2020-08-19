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مايكروسوفت تتوقف عن دعم Internet Explorer عبر الإنترنت أغسطس 2021

19 آب / أغسطس 2020 08:52

مايكروسوفت تتوقف عن دعم Internet Explorer عبر الإنترنت أغسطس 2021
مايكروسوفت تتوقف عن دعم Internet Explorer عبر الإنترنت أغسطس 2021

كشف تقرير حديث أن تطبيقات وخدمات مايكروسوفت ستتوقف عن دعم Internet Explorer 11 فى وقت لاحق، حيث أعلنت مايكروسوفت اليوم أن تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 ستتوقف عن دعم Internet Explorer 11 اعتبارًا من 17 أغسطس 2021.

وبحسب موقع thenextweb، فستتوقف مايكروسوفت Teams ، وهى إحدى أدوات الاتصال الأكثر شيوعًا، عن دعم IE11 اعتبارًا من 30 نوفمبر 2020، وبعد المواعيد المحددة، سيجد العملاء تجربة سيئة عند استخدام تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 عبر IE11، وفى بعض الحالات، لن يتمكنوا من الاتصال بالتطبيقات والخدمات.

إليك سبب إنهاء مايكروسوفت دعم IE11:

قالت مايكروسوفت، يستخدم العملاء IE 11 منذ عام 2013 عندما كانت بيئة الإنترنت أقل تعقيدًا بكثير من المشهد الحالى، منذ ذلك الحين، أتاحت معايير الويب المفتوحة والمتصفحات الأحدث - مثل مايكروسوفت Edge الجديد - تجارب أفضل وأكثر إبداعًا عبر الإنترنت، ونعتقد أن مشتركى مايكروسوفت 365، فى كل من السياقات الاستهلاكية والتجارية، سيتم خدمتهم بشكل جيد مع هذا التغيير من خلال وصول أسرع وأكثر استجابة على الويب إلى مجموعات أكبر من الميزات في مجموعات الأدوات اليومية مثل Outlook و Teams و SharePoint والمزيد.

ويمكن لعملاء المؤسسات الذين يعتمدون على IE11 لتطبيقات الأعمال المهمة استخدام ميزة وضع Internet Explorer الجديدة في مستعرض مايكروسوفت Edge الجديد.

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