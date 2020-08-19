Oracle تتنافس مع مايكروسوفت على شراء أعمال TikTok فى الولايات المتحدة



دخلت Oracle في السباق لشراء أعمال تطبيق الفيديو الاجتماعي TikTok في الولايات المتحدة من المالكين الصينيين " ByteDance"، حيث تتنافس حاليا مع مايكروسوفت وتويتر، وأجرى عملاق البرمجيات محادثات مع ByteDance ، ويفكر بجدية في شراء عمليات التطبيق في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتي السباق للسيطرة على TikTok في الولايات المتحدة بعد تهديد من الرئيس دونالد ترامب بإغلاقه ما لم تحصل شركة أمريكية على الملكية بحلول منتصف نوفمبر.



يزعم ترامب أن هناك دليلًا موثوقًا به على أن TikTok يشكل تهديدًا أمنيًا، وهو أمر تنفيه الشركة تمامًا، واصفة الادعاء بأنه "شائعات ومعلومات خاطئة ".



ويُعتقد أن مايكروسوفت هي المرشح الأوفر حظًا حاليًا لشراء التطبيق من مالكيها الصينيين، مع إمكانية توليهم زمام الأمور في أوروبا والهند أيضًا.



ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية بشأن عملية البيع، ولكن يُعتقد أن صفقة مايكروسوفت، التي قد تشمل جميع عمليات TikTok العالمية، قد تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.



يعد TikTok حاليًا رابع أكثر التطبيقات شعبية على متجر تطبيقات أبل، والسادس الأكثر شعبية على متجر Google Play ، والسابع أكثر التطبيقات تنزيلًا في العقد الماضي على الرغم من عدم إطلاقه حتى عام 2016.



يُعتقد أن أوراكل تعمل مع مستثمرين أمريكيين، بما في ذلك جنرال أتلانتيك وسيكويا كابيتال، وكلاهما يمتلك بالفعل حصة في شركة " ByteDance" مالكة تيك توك.



يقال إن ByteDance يعارض بيع أي أصول بخلاف تلك الموجودة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، كما أجرى تويتر أيضًا مناقشات في مرحلة مبكرة مع ByteDance ، لكن كانت هناك مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكانهم تمويل أي صفقة للتطبيق الشهير.



تعهد ترامب بحظر TikTok في الولايات المتحدة بعد توصية من لجنة الاستثمار الأجنبي، وهي لجنة تقوم بفحص المعاملات الأجنبية في الولايات المتحدة، وستتطلب هذه الخطوة من ByteDance تصفية عمليات TikTok الأمريكية في غضون 90 يومًا.

