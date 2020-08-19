الصحة: 3 إصابات جديدة بكورونا لعائدين عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة داخل مراكز الحجر الصحي.
وقالت الوزارة، إن الإصابات الثلاثة هي لعائدين مؤخرا عبر معبر رفح.
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19 آب / أغسطس 2020 08:58
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10:32النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2590) الأربعاء19/8/2020