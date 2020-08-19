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لعائدين مؤخرا عبر معبر رفح

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة داخل الحجر الصحي

19 آب / أغسطس 2020 08:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة داخل مراكز الحجر الصحي.

وقالت الوزارة، إن الإصابات الثلاثة هي لعائدين مؤخرا عبر معبر رفح.

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