3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة داخل الحجر الصحي

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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لعائدين مؤخرا عبر معبر رفح
19 آب / أغسطس 2020 08:58
غزة- الرأي
أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة داخل مراكز الحجر الصحي.
وقالت الوزارة، إن الإصابات الثلاثة هي لعائدين مؤخرا عبر معبر رفح.
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