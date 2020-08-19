وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للشباب والرياضة يعتمد مجلس إدارة ناديي الأهلي وفلسطين وكالة الرأي الفلسطينية متى يكون الكسل من أعراض مرض خطير؟ وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تفعل عندما يتلفظ طفلك بكلمات نابية؟ وكالة الرأي الفلسطينية ناسا تحقق في "حدث غامض" جنوب الأطلسي وكالة الرأي الفلسطينية غدا.."القمر الأسود"الوحيد لعام 2020 ينجلي في سماء الليل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3 إصابات جديدة بكورونا لعائدين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية Oracle تتنافس مع مايكروسوفت على شراء أعمال TikTok فى الولايات المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية بيع أحجار نيزكية عمرها مليارات السنين بأسعار خيالية وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تتوقف عن دعم Internet Explorer عبر الإنترنت أغسطس 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الأكزيما والصدفية.. كيف تعرف الفرق؟
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ناسا تحقق في "حدث غامض" جنوب الأطلسي

19 آب / أغسطس 2020 09:04

ناسا تحقق في "حدث غامض" جنوب الأطلسي
ناسا تحقق في

يحقق العلماء في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في شذوذ غامض بجنوب المحيط الأطلسي، الذي يشهد تقلصا تزايدا في قوة المجال المغناطيسي.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن المجال المغناطيسي للكوكب فقد نحو 10 في المئة من قوته على مدى القرنين الماضيين، مضيفا "لكن هناك منطقة تشهد ضعفا أكبر تمتد من أفريقيا إلى أميركا الجنوبية".

وأوضح المصدر أن المنطقة تعرف باسم "شذوذ جنوب الأطلسي"، حيث شهدت على مدار الخمسين عاما الماضية تقلصا سريعا وكبيرا في قوة مجالها المغناطيسي.

وذكر باحثون في وكالة "ناسا" أن ضعف قوة المجال المغناطيسي قد يؤدي إلى تعريض الكوكب للخطر.

ويقول خبراء إن وجود مجال مغناطيسي قوي يحمي الأرض وعلى الأخص الكائنات الحية التي تعيش عليها من الرياح الشمسية التي تأتي إلى الأرض دوما محملة بالجسيمات المشحونة الضارة.

ويشيرون "عند اقتراب تلك الجسيمات إلى الأرض يزيحها المجال المعناطيسي إلى أجواء الفضاء بعيدا عن الأرض".

وما يزال العلماء في "ناسا" يحققون في التفاصيل بالاعتماد على أقمار اصطناعية في الفضاء.

يشار إلى أن هذا الضعف سبق له أن حدث في الماضي، مثل ما وقع في "حدث لاشامب" (قبل مئات آلاف السنوات)، حيث شهد قوة المجال المغناطيسي "انخفاضا شديدا" لدرجة أن الكوكب تعرض للقصف بأشعة كونية أكثر من المعتاد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكاتب شراب يختتم مبادرة الحقائب المدرسية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟