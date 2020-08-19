المجلس الأعلى للشباب والرياضة يعتمد مجلس إدارة ناديي الأهلي وفلسطين

اعتمد المجلس الأعلى للشباب والرياضة المجلس التوافقي الجديد لنادي فلسطين الرياضي, الذي يستمر مدة 3 سنوات، وذلك ضمن جهود المجلس لترتيب أوضاع مجالس إدارات الأندية.

وقد تم التوافق على تولي رئاسة النادي خلال النصف الأول للمهندس هاشم رستم, فيما سيشغل أحمد الشامي منصب نائب الرئيس بالتبادل. وفي باقي المهام، سيتولى حسن ياسين أمانة السر, وفراس أبو عبيدة أمانة الصندوق, وعبد الهادي الناجي مشرفاً رياضياً, وعضوية هادي أبو معروف, وحاتم ظاهر, وخليل حمدان. كما تم الإعلان عن رئاسة النادي الأهلي الفلسطيني، بناءً على التوافق الرياضي بين اللجنة الحركية والمكتب الحركي، بحضور عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب، ومجالس إدارة الناديين. ويرأس النادي محمود مسعود، وسيكون د. صلاح طينة نائباً له.

وقال هنية إن المجلس يفخر باعتماد المجالس التوافقية لناديي الأهلي وفلسطين، متمنياً أن تكون تلك الخطوة أولى مراحل عودتهما لمكانهما الطبيعي بعد الظروف الصعبة التي عايشاها في السنوات الماضية، مؤكداً دعم المجلس للوفاق في الاتحادات والأندية، آملاً أن تشكل حالة الوحدة الوطنية بارقة أمل وجرى تكريم عدنان أبو وطفة الرئيس السابق للنادي، لجهوده الكبيرة في خدمة الرياضة.

على الصعيد ذاته، أبرم النادي الأهلي أولى صفقاته، بضم المهاجم حاتم نصار رسمياً لمدة موسم واحد, عقب انتهاء عقده مع شباب جباليا. يشار إلى أن الأهلي هبط للدرجة الأولى بنهاية الموسم الماضي.

إلى ذلك، قدم عضو إدارة خدمات رفح أسامة العصار استقالته، بعد أن جمدها لأكثر من ثمانية شهور نزولاً عند رغبة كوادر النادي.