وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنيْن من الخليل ونابلس بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2590) الأربعاء19/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية العمادي: جهود قطرية مكثفة تُبذل لاحتواء التصعيد في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: انقطاع الكهرباء سيلحق خسائر كبيرة بالقطاع الاقتصادي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يستقبل وفداً من نواب محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية باريس يُنهي مغامرة لايبزيج ويبلغ نهائي دوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية خدمات رفح يستعد للدوري السبت وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للشباب والرياضة يعتمد مجلس إدارة ناديي الأهلي وفلسطين وكالة الرأي الفلسطينية متى يكون الكسل من أعراض مرض خطير؟ وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تفعل عندما يتلفظ طفلك بكلمات نابية؟
أخبار » الرياضة و الملاعب

أبو عريضة يبدأ العمل بتجمعات صغيرة

خدمات رفح يستعد للدوري السبت

19 آب / أغسطس 2020 09:21

خدمات رفح يستعد للدوري السبت
خدمات رفح يستعد للدوري السبت

يبدأ نادي خدمات رفح، بطل الدوري العام الممتاز لأندية المحافظات الجنوبية في آخر موسمين، يوم السبت القادم، تحضيراته الرسمية للموسم الجديد 2020-2021.
وبدأ المدير الفني للأخضر الرفحي الكابتن اسلام أبو عريضة، تجميع اللاعبين على شكل مجموعات صغيرة خلال الأيام الماضية لتهيئة الفريق من أجل الانخراط في التدريبات الجماعية المقبلة، وأيضاً اطلاع اللاعبين على خطط وبرامج الجهاز الفني القادمة.
ويطالب لاعبو الأخضر الرفحي إدارة النادي توفير المستحقات المالية، التي لم يحصلوا عليها، رغم الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي دفع العديد من اللاعبين لعدم الحضور.
ورغم الظروف الصعبة، إلا ان هناك مبادرات جادة ومحاولات حثيثة يقوم بها الجهاز الفني والكابتن أبو عريضة مع اللاعبين ومجلس الإدارة من أجل الوصول إلى تفاهمات بهذا الخصوص.
وأشار أبو عريضة إلى الظروف التي يمر بها النادي وباقي الأندية، وقال هناك تفهم من جانب اللاعبين للظروف الصعبة التي يمر بها النادي، في ظل عدم حصول النادي على المكافآت المالية الخاصة، وفي نفس الوقت هنالك وعودات من الإدارة لحل الإشكالية، خاصة وأن اللاعبين أيضاً يمرون بظروف صعبة.
وتوقع مدرب الخدمات أن ينتهي هذا الملف خلال هذا الأسبوع، وان يلتزم الجميع بإعداد الفريق بداية الأسبوع القادم، موضحاً ان الأخضر هدفه الدائم هو الألقاب، وبالتالي سنعمل سوياً من أجل الفوز بلقب الدوري للموسم الثالث توالياً، كانجاز غير مسبوق من قبل لأي نادٍ في المحافظات الجنوبية، ونحن كجهاز فني على ثقة بقدرات هذا الفريق وبما يضم من نجوم للاحتفاظ باللقب والقتال على جبهة ألقاب أخرى.
وشهدت الأيام الأخيرة الماضية اعلان نادي خدمات رفح عن تشكيل اللجنة الرياضية في النادي، إضافة إلى اعارة 13 لاعباً من الشباب لأندية الدرجتين الممتازة والأولى، بهدف اكسابهم المزيد من الخبرات في ظل صعوبة منحهم الفرصة مع الفريق الأول في الموسم القادم، لذلك يلجأ النادي إلى اعارتهم وفي نفس الوقت مراقبتهم ومراقبة تطور أدائهم، وفي نهاية الموسم رفع تقرير فني عن حالة جميع اللاعبين للجهاز الفني للفريق الأول لمعرفة احتياجاته من هؤلاء اللاعبين واستعادته مرة ثانية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكاتب شراب يختتم مبادرة الحقائب المدرسية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟