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باريس يُنهي مغامرة لايبزيج ويبلغ نهائي دوري الأبطال

19 آب / أغسطس 2020 09:25

باريس يُنهي مغامرة لايبزيج ويبلغ نهائي دوري الأبطال
باريس يُنهي مغامرة لايبزيج ويبلغ نهائي دوري الأبطال

 تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي، لأول مرة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على لايبزيج الألماني (3-0)، أمس، على ملعب النور.

باريس أنهى مغامرة لايبزيج، الذي وصل إلى المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، ليضرب رجال المدرب الألماني توماس توخيل موعداً مع الفائز من مباراة ليون ضد بايرن ميونيخ، التي ستقام اليوم.

أهداف سان جيرمان جاءت عن طريق ماركينيوس، أنخيل دي ماريا وخوان بيرنات في الدقائق 13، 42 و56.

جاءت البداية سريعة من الجانبين وسط تهديدات من لايبزيج، لكن نيمار كاد أن يباغت الفريق الألماني بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق، عقب انفراده بحارس لايبزيج قبل تسديد الكرة في القائم الأيسر.

ومن ركلة حرة نفذها دي ماريا، نجح البرازيلي ماركينيوس في الارتقاء للعرضية، موجهاً الكرة بضربة رأسية إلى داخل الشباك، ليتقدم الفريق الباريسي بهدف أول.

ومرر هيريرا كرة بينية رائعة داخل منطقة الجزاء إلى مبابي، الذي سددها مباشرة نحو مرمى لايبزيج، لكن جولاكسي حولها ببراعة إلى ركنية.

وكاد لايبزيج أن يدرك التعادل في منتصف الشوط الأول عن طريق يوسف بولسين، بعدما قابل الأخير تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة داخل منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

ونفذ نيمار ركلة حرة على الجانب الأيمن لمنطقة جزاء لايبزيج، إذ حاول خداع حارس الأخير، وكانت الكرة في طريقها إلى الشباك، لكنها ارتطمت في القائم.

وارتكب الحارس جولاكسي هفوة قاتلة بتمرير كرة خاطئة، استغلها لاعبو سان جيرمان بإرسال الكرة إلى دي ماريا داخل منطقة الجزاء، ليودعها الأخير داخل الشباك، ما منح سان جيرمان فرصة الذهاب للاستراحة متقدما (2-0).

جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، أقدم على إجراء تبديلين مع بداية الشوط الثاني، بإقحام إيميل فورسبيرج وباتريك شيك على حساب نكونكو وداني أولمو، على أمل عودة فريقه في النتيجة.

وبعد مرور 11 دقيقة فقط على بداية الشوط الثاني، عزز سان جيرمان تقدمه بهدف ثالث عبر ضربة رأسية من خوان بيرنات، مطلقاً رصاصة الرحمة على لايبزيج.

وأرسل دي ماريا كرة عرضية إلى رأس مبابي داخل منطقة الجزاء، وجهها المهاجم الفرنسي نحو مرمى لايبزيج، لكنها ذهبت خارج الملعب.

وتصدىى جولاكسي لتسديدة قوية من مبابي، قبل أن يتبعها بتصدٍ آخر لتصويبة صاروخية من لياندرو باريديس.
وحاول أنخيلينيو تجربة التسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس ريكو تصدى لها بقبضة يديه، قبل أن يبعدها الدفاع الباريسي إلى ركنية.

وعاد باريديس لتهديد مرمى الحارس المجري بتسديد قوية بعيدة المدى، لكن جولاكسي تصدى لها ببراعة، مانعاً شباكه من استقبال الهدف الرابع، لتمضي الدقائق دون جديد بفوز باريس بثلاثية نظيفة.

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