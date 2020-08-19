تعليم غرب غزة يستقبل وفداً من نواب محافظة غزة

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة وفداً رفيع المستوى من نواب محافظة غزة ضم كل من أ. د. أحمد أبوحلبية رئيس ومقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي ود. مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين والمستشار أ. محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي وأ. إبراهيم عودة مدير مكتب نواب محافظة غزة.

وتأتي هذه الزيارة لتقديم التهنئة والمباركة لمديرية غرب غزة لحصولها على أعلى المراكز في نتائج الثانوية العامة مؤخراً؛ ولتفقد سير العمل في مديرية التربية والتعليم غرب غزة والمدارس التابعة لها.

وكان في استقبال الوفد مدير التربية والتعليم د. عبد القادر أبو علي، وأ. مها حلس مدير الدائرة الإدارية، وأ. إبراهيم حسونة رئيس قسم التخطيط، وأ. تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية.

وفي كلمته رحب د. أبو علي بالوفد الزائر وشكرهم على هذه اللفتة الطيبة من تهنئة ومباركة وشكر وتقدير لوصول المديرية إلى هذه المرحلة من التقدم العلمي والإداري في كافة طواقهما الإدارية والفنية والتعليمية، وأكد اهتمام المديرية وحرصها على رعاية الطلبة والمدارس ومدراء المدارس المتميزين في أدائهم داعياً إياهم إلى بذل أقصى جهد في إنجاح المسيرة التعليمية مؤكداً على أن المديرية ستوفر ما يلزم المدارس من دعم لتسهيل العمل التربوي والإداري والفني فيها.

وقد استعرض مدير تعليم غرب غزة أهم الإنجازات التي قامت بها المديرية منذ بدء العام الدراسي من تنظيف وتعقيم المدارس وأشار إلى أن المديرية تخطت كافة الإشكاليات التي واجهتها ضمن خطة عمل أعدتها المديرية مسبقاً، مؤكداً في الوقت ذاته أن المديرية تعمل بأقصى جهد لإنجاح المسيرة التعليمية، وتعمل على توفير ما يلزم المدارس لتيسير العملية التربوية والنهوض بها.

بدورهم ثمن نواب محافظة غزة جهود مديرية التربية والتعليم غرب غزة في إنجاح المسيرة التعليمية والارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي للطلبة وحصول مديرية تعليم غرب غزة على 11 مركزاً متقدماً في نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، مؤكدين على أن مديرية تعليم غرب غزة من المديريات المتميزة بكافة طواقمها الفنية والإدارية ومدارسها وكوادرها.

وأشار نواب غزة أننا نسعى بجد واجتهاد لتخفيف العبء عن أبناء شعبنا الصابر وأننا سنعمل جاهدين لحل أي إشكالية تواجه سير العملية التعليمية.

إلى هذا فقد شكر وفد النواب مدير تعليم غرب غزة ورؤساء الأقسام العاملين فيها على حفاوة استقبالهم، مؤكدين على وقوفهم لمساندة المسيرة التعليمية شاكرين لهم جهدهم وعطاءهم المتميز خدمة لأبنائنا الطلبة.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بصحبة مديرية التربية والتعليم بعمل زيارة لمدرسة القاهرة الأساسية "ب" وذلك للاطمئنان على الوضع العام في المدرسة من كافة النواحي التي تخص العملية التعليمية.