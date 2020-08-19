الاقتصاد: انقطاع الكهرباء سيلحق خسائر كبيرة بالقطاع الاقتصادي

غزة- الرأي

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أن توقف محطة الكهرباء بغزة وإنقطاع التيار الكهربائي سيلحق خسائر كبيرة بالقطاع الاقتصادي في قطاع غزة .

وقالت الوزارة في تقرير لها حول أثر انقطاع التيار الكهربائي على القطاع الاقتصادي، إن توقف المحطة سيضيف أعباء جديدة على القطاع الاقتصادي المنهك نتيجة لسياسات الاحتلال خلال السنوات الاربعة عشر الماضية، و الحروب التي شنها على القطاع لا سيما وأن الكهرباء تعد أحد أهم اشكال الطاقة التي تدير عجلة القطاع الاقتصادي في قطاع غزة الذى يعاني اصلاً من نقص مزمن في امدادات الطاقة .

وبينت أن جزء من السلع الأساسية سيتضرر بشكل أساسي خاصة قدرة المخابز ومطاحن الدقيق ومحطات تحلية المياه على تلبية احتياجات المواطنين، واللجوء إلى تشغيل المولدات الخاصة لساعات إضافية مما يعني الحاق مزيد من الخسائر بهذه المؤسسات .

وعلى صعيد المواطن نفسه، سيتسبب انقطاع التيار الكهربائي في فساد الأغذية المحفوظة بصفة عامة (اللحوم والألبان والأسماك) وكذلك النقص في امدادت المياه بسبب عدم وصول المياه من آبار الضخ أو لصعوبة رفعها إلى الطوابق العليا لعدم وجود التيار الكهربائي، وستلحق أضرار بالأجهزة الكهربائية المنزلية بسبب الانقطاع المتكرر، وعلى موعد غير محدد، وكذلك ضعف وعدم انتظام التيار سيؤثر على قدرة هذه الأجهزة على العمل.

القطاع الصناعي

وأوضحت الوزارة أنه على صعيد القطاع الصناعي سترتفع تكلفة الإنتاج وتنخفض القدرة الإنتاجية للمصنع، وارتفاع تكاليف صيانة المعدات والماكينات بسبب الانقطاع المتكرر، بالإضافة إلى شراء كميات إضافية من السولار لأجل تشغيل المولدات، وسيؤدي توقف المصانع والمعدات الإنتاجية إلى زيادة معدل البطالة.

القطاع الزراعي

وأشارت الوزارة إلى أنه على صعيد القطاع الزراعي ستقل قدرة إيصال المياه للمزارعين وستختلف ساعات ري المزروعات، وستتأثر مزارع الانتاج الحيواني خاصة الدواجن بسبب الحاجة إلى تشغيل المراوح في هذه الحر الشديد ما يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة منها، وسيتأثر العمل في كافة المسالخ وأماكن حفظ اللحوم والأسماك

القطاع السياحي

ونوهت الوزارة، إلى أن القطاع السياحي سيتأثر سلباً بإنقطاع التيار الكهربائي سواء بإنخفاض ساعات العمل او الغاء الحجوزات أو تحمل تكاليف إضافية مقابل توليد الكهرباء من المولدات.

يشار الى أن احتياج قطاع غزة من الكهرباء يصل إلى حوالي 500 ميجا وات، في حين أن المتوفر حاليا 120 ميجا وات من الاحتلال وحوالى 60 ميجا وات من محطة توليد الكهرباء، وتدير الشركة هذه الامدادات حتى برنامج 8 ساعات وصل و 8 ساعات قطع.

ومع منع الاحتلال دخول الوقود لليوم السادس على التوالي توقفت محطة التوليد عن الإنتاج ما يعني أن معدل توفر الكهرباء سيكون فقط 120 ميجا وات الواردة من الاحتلال ويصبح العجز في الطاقة حوالي 76% الأمر الذي يعني إجبار المواطنين على التعامل مع برنامج 4 ساعات وصل و12 ساعة قطع.