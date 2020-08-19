تعليم غرب غزة يعقد اجتماعاً لأذنة مدارس غرب غزة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، اجتماعاً للاذنة العاملين في المدارس التابعة للمديرية، بحضور رئيس قسم الصحة المدرسية أ.غسان حمادة، رئيس شعبة الخدمات أ.هشام أبوناصر وذلك في قاعة مركز التدريب والتأهيل التابع للمديرية

وفي كلمته قدم رئيس قسم الصحة أ.حمادة شرحاً عن الاجراءات الواجب مراعاتها من قبل الآذنة، والدورالمنوط بهم لتأمين العودة الأمنة للمدرسة، ومتابعة البيئة المدرسية والمرافق وجعلها أكثر أماناً

وأوضح حمادة أن هناك تعليمات واضحة لجميع العاملين في المدارس بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والنظافة الشخصية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجراءات وزارة التربية والتعليم للتعامل مع جائحة كورونا واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية الطلبة والمعلمين وتوفير الجو الأمن لهم للعودة الى المدارس،

مع ضرورة اتباع التعليمات التي تم اقرارها من قبل اللجان المختصة والالتزام التام بالضوابط والتعليمات الوقاية من فايروس كورونا وأي مرض وبائي وإتباع التدابير الضرورية والطرق الصحية لضمان الصحة العامة وللحفاظ على حياة أبنائنا الطلبة وكافة العاملين.