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الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف في بضائع منتهية الصلاحية

19 آب / أغسطس 2020 10:46

الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف في بضائع منتهية الصلاحية
الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف في بضائع منتهية الصلاحية

غزة- الرأي

حررت وزارة الاقتصاد 37  محضر ضبط وإتلاف في بضائع منتهية الصلاحية في محافظات غزة ورفح والشمال.

وأوضحت الوزارة أن طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك، نظمت 130 جولة وزيارة تفتيشية على المحال والمصانع والأسواق وثلاجات تخزين الفواكه ومطاعم.

وقالت الوزارة إن طواقمها ضبطت 2000 صينية معاد تدويرها من أحد المطابخ، وثلاجة تخزين في أحد المطاعم الشعبية لا تتوفر فيها المعايير الصحية، إلى جانب عصائر غازية ومواد غذائية غير صالحة وتم إتلافها.

وتم أخذ عينات من قبل طواقم الوزارة لمنتجات متنوعة خلال الجولات من أجل فحصها في مختبرات الوزارة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وخلال جولاتها الميدانية حررت الطواقم عدد من التعهدات والاستدعاءات بحق التجار لاستكمال إجراءاتهم في الوزارة.

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح بممارسة الغش على المواطنين، ودعتهم للتأكد من البضائع التي يتم شراؤها وتاريخ صلاحيتها.

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