وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش مع أقسام المديرية أهم الاحتياجات وكالة الرأي الفلسطينية قيادة شرطة الوسطى تُنظم "يوم معايشة" في مركز النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع حفر آبار لبعض المساجد وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تجتمع برئيس وأعضاء جمعية أصحاب شركات البترول والغاز وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل رئيسة شعبة الحارسات في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف في بضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يعقد اجتماعاً لأذنة مدارس غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنيْن من الخليل ونابلس بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2590) الأربعاء19/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية العمادي: جهود قطرية مكثفة تُبذل لاحتواء التصعيد في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

"المواصلات" تجتمع برئيس وأعضاء جمعية أصحاب شركات البترول والغاز

19 آب / أغسطس 2020 11:17

"المواصلات" تجتمع برئيس وأعضاء جمعية أصحاب شركات البترول والغاز

غزة- الرأي

اجتمع وفد من وزارة النقل والمواصلات برئاسة أ. بهار الاغا نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات و أ. إسماعيل حسونة رئيس قسم الكراجات ومحطات الخدمة برئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز أ. أحمد لبيب الحلو وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
ورحب الحلو بوفد الوزارة مؤكداً على التعاون المشترك والدائم بين الجمعية والوزارة لحل كافة الإشكاليات التي تواجه أصحاب محطات الوقود.
من جانبه قدم أ. الاغا التهنئة لرئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه مؤخراً متمنياً لهم التوفيق والنجاح لخدمة أصحاب شركات البترول والغاز.
وتم خلال اللقاء مناقشة ترخيص المحطات وآلية عملها والمعوقات التي تواجهها حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون لكل محطة مدير مهني يتابع أعمال شركات المحطات والتنسيق مع الوزارة لحل كافة المشاكل التي تواجههم.
كما وأكد د. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية على أهمية تحسين بيئة العمل في محطات الوقود بما يخدم الصالح العام وأن الوزارة تبذل جهود كبيرة في تطوير هذه المحطات وذلك من خلال تطوير الكادر العامل بهذه المحطات بالتدريب المهني وكان أخرها افتتاح دورة مدير مهني.
 

117924876_3063712660418506_7331076831970463017_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكاتب شراب يختتم مبادرة الحقائب المدرسية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟