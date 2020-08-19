"المواصلات" تجتمع برئيس وأعضاء جمعية أصحاب شركات البترول والغاز

غزة- الرأي

اجتمع وفد من وزارة النقل والمواصلات برئاسة أ. بهار الاغا نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات و أ. إسماعيل حسونة رئيس قسم الكراجات ومحطات الخدمة برئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز أ. أحمد لبيب الحلو وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ورحب الحلو بوفد الوزارة مؤكداً على التعاون المشترك والدائم بين الجمعية والوزارة لحل كافة الإشكاليات التي تواجه أصحاب محطات الوقود.

من جانبه قدم أ. الاغا التهنئة لرئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه مؤخراً متمنياً لهم التوفيق والنجاح لخدمة أصحاب شركات البترول والغاز.

وتم خلال اللقاء مناقشة ترخيص المحطات وآلية عملها والمعوقات التي تواجهها حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون لكل محطة مدير مهني يتابع أعمال شركات المحطات والتنسيق مع الوزارة لحل كافة المشاكل التي تواجههم.

كما وأكد د. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية على أهمية تحسين بيئة العمل في محطات الوقود بما يخدم الصالح العام وأن الوزارة تبذل جهود كبيرة في تطوير هذه المحطات وذلك من خلال تطوير الكادر العامل بهذه المحطات بالتدريب المهني وكان أخرها افتتاح دورة مدير مهني.

