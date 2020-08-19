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بالتعاون مع جمعية غزي دستك

الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع حفر آبار لبعض المساجد

19 آب / أغسطس 2020 11:23

الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع حفر آبار لبعض المساجد
الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع حفر آبار لبعض المساجد

غزة- الرأي

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا، وممثل جمعية "غزي دستك"  في قطاع غزة السيد هاني ثريا مذكرة تفاهم لتنفيذ جملة من المشاريع لحفر آبار وتركيب محطات تحلية لمجموعة من المساجد التابعة للأوقاف في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأوضح  الأغا،  أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيساهم في توفير مياه صحية وصالحة للشرب للمواطنين والذي من شأنه أن يخفف من العبء الاقتصادي سيما على الأسر المحتاجة في المناطق المستهدفة من المشاريع.

ونوه الأغا إلى أنه وفقًا للاتفاقية سيتم تنفيذ مشاريع حفر آبار ومحطات تحلية لعدد 10 مساجد من جميع محافظات القطاع، مؤكدًا على أهمية هذه المشاريع والاستفادة منها في أوقات الطوارئ والأزمات.

وقال: "سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف وجمعية غزي دستك للتعاون في تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها".

 وتم خلال مراسم التوقيع التوافق على إعداد مشاريع خاصة بالطاقة البديلة للمساجد.

وقدم وكيل الوزارة جزيل الشكر لجميعة غزي دستك على جهودها ومشاريعها المتميزة التي تنفذها في قطاع غزة والتي تخدم كافة قطاعات شعبنا.

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