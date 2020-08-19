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تعليم الشمال يناقش مع أقسام المديرية أهم الاحتياجات

19 آب / أغسطس 2020 11:34

تعليم الشمال يناقش مع أقسام المديرية أهم الاحتياجات
تعليم الشمال يناقش مع أقسام المديرية أهم الاحتياجات

غزة- الرأي

بدأ مدير التربية والتعليم في شمال غزة، أ. أشرف حرز الله، سلسلة من الاجتماعات مع أقسام المديرية المختلفة، للاطلاع على سير العمل فيها، والوقوف على احتياجاتها، بهدف تطوير العمل وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

ويشارك أ. حرز الله في اجتماعاته مديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. جواد صالحة، وأ. موسى شهاب، وفقا لاختصاص كل منهما.

وأوضح أ. حرز الله أن الهدف من تلك الاجتماعات الوقوف عن قرب على آليات سير العمل في أقسام المديرية المختلفة، وفق خططها السنوية، لضمان تحقيق أفضل المخرجات التي تصب في مصلحة العمل وخدمة العملية التعليمية.

وأشار أ. حرز الله إلى أن تلك الاجتماعات تهدف كذلك، للوقوف على الاحتياجات الفنية والإدارية للأقسام، والعمل على توفيرها وفق الإمكانات المتاحة.

من جانبهم، ثمّن رؤساء الأقسام في المديرية تلك الخطوة، مؤكدين أنها ستشكل نقلة مهمة، لجهة مصلحة العمل وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وشملت الاجتماعات التي قام بها أ. حرز الله كلاً من أقسام الحاسوب والتقنيات والصيانة، على أن تتواصل تلك الاجتماعات مع باقي أقسام المديرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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