وزارة الأسرى تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الأسرى ( سأتفوق يا بابا )

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأسرى والمحررين في غزة اليوم الأربعاء، بتوزيع حقائب مدرسية ( سأتفوق يا بابا) على كافة أبناء أسرى قطاع غزة، وذلك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي والنفسي لأبناء الأسرى ورعايتهم.

وقال أ.بهاء الدين المدهون وكيل الوزارة، إن مثل هذه النشاطات تقوم بها الوزارة باستمرار للتخفيف عن أهالي وأبناء الأسرى ورسم الابتسامة على وجوههم ، مشيرا بأن هذه النشاطات تأتي ليس بقيمة الهدايا المقدمة لهم ، إنما بقيمتها المعنوية ، حيث يشعر أبناء الأسرى بالسعادة والفرح عندما يجدون من يسأل عنهم ويتفقدهم في ظل فقدانهم لأبائهم داخل السجون.

وبدوره بين " صابر أبو كرش " مدير عام الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة والذي أشرف على التوزيع، بأنه استفاد من هذا المشروع عدد 250 طالب وطالبة من مختلف محافظات قطاع غزة، مشيراً بأن ذلك يأتي من منطلق حرص الوزارة الدائم على دعم أبناء الأسرى والاهتمام بهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها أن تخفف ولو جزء بسيط من معاناتهم، وهم محرومين من رؤية آبائهم.

فيما عبر أهالي الأسرى عن شكرهم وامتنانهم إلى وزارة الأسرى لمتابعتهم واهتمامهم المستمر والمتواصل مع أبناء الأسرى داخل سجون الاحتلال، مثمنه دور وجهود الوزارة في توفير وإيصال تلك الهدايا والتي من شأنها أن تخفف من معاناة الأسرى وذويهم، داعين في الوقت ذاته إلى مواصلة الدعم والإسناد على كافة الصعد بما يعزز صمود أسرانا ويضع حدا لمعاناتهم على طريق تحريرهم جميعا.