وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش مع أقسام المديرية أهم الاحتياجات وكالة الرأي الفلسطينية قيادة شرطة الوسطى تُنظم "يوم معايشة" في مركز النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع حفر آبار لبعض المساجد وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تجتمع برئيس وأعضاء جمعية أصحاب شركات البترول والغاز وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل رئيسة شعبة الحارسات في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف في بضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يعقد اجتماعاً لأذنة مدارس غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنيْن من الخليل ونابلس بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2590) الأربعاء19/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية العمادي: جهود قطرية مكثفة تُبذل لاحتواء التصعيد في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال زيارته لدورة ريادة الأعمال للفتيات

"محيسن" يؤكد على تطوير مهارات الشباب في العمل الحر

19 آب / أغسطس 2020 11:47

"محيسن" يؤكد على تطوير مهارات الشباب في العمل الحر

غزة- الرأي

أكد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة على أهمية إطلاق برامج ودورات لتطوير مهارات الشباب في مجال العمل الحر، وفتح ٱفاق لسوق العمل والتركيز على المهارات المطلوبة لدى الشركات والمؤسسات محليا وخارجيا.
وقام أحمد محيسن وكيل الوزارة صباح اليوم الأربعاء بزيارة  فعاليات مخيم "ريادة الأعمال – العمل الحر"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة – الإدارة العامة للشباب، في حاضنة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بالكلية الجامعية بغزة، وشارك في الزيارة جمال العقيلي مدير عام الشباب وبلال الشاعر مدير التدريب والتأهيل الشبابي، وحضر من الكلية الجامعية د. سعيد الزبدة مدير حاضنة (يوكاس) والمهندس طارق ثابت مدير التدريب بالحاضنة، والمحاضر  محمد العفيفي.
وتناول وكيل الوزارة خلال حديثه برامج الوزارة لدعم الشباب، وتوفير الفرصة للجميع بالتقدم والاستفادة من الخدمات وفق الشروط والٱليات المعتمدة.
يذكر أنه يشارك في المخيم (23) فتاة من تخصصات الحاسوب وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات واللغة الانجليزية، وتتضمن الدورة (24) ساعة تدريبية على مدار (6) أيام، بواقع (4) ساعات تدريبية في اليوم.
وأوضح بلال الشاعر مدير التدريب والتأهيل الشبابي بالوزارة أن الدورة جاءت بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للشباب، والذي يحمل عنوان "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي".
كما أشار الشاعر بأن موضوعات الدورة تهدف إلى مساعدة الشابات على التعامل مع بيئة العمل الحر والاستفادة من الطرق الحديثة في العمل عن بعد، وتسويق الخدمات والتعرف على طبيعة المنصات التي تختص بالعمل الحر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكاتب شراب يختتم مبادرة الحقائب المدرسية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟