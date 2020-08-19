"محيسن" يؤكد على تطوير مهارات الشباب في العمل الحر

غزة- الرأي

أكد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة على أهمية إطلاق برامج ودورات لتطوير مهارات الشباب في مجال العمل الحر، وفتح ٱفاق لسوق العمل والتركيز على المهارات المطلوبة لدى الشركات والمؤسسات محليا وخارجيا.

وقام أحمد محيسن وكيل الوزارة صباح اليوم الأربعاء بزيارة فعاليات مخيم "ريادة الأعمال – العمل الحر"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة – الإدارة العامة للشباب، في حاضنة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بالكلية الجامعية بغزة، وشارك في الزيارة جمال العقيلي مدير عام الشباب وبلال الشاعر مدير التدريب والتأهيل الشبابي، وحضر من الكلية الجامعية د. سعيد الزبدة مدير حاضنة (يوكاس) والمهندس طارق ثابت مدير التدريب بالحاضنة، والمحاضر محمد العفيفي.

وتناول وكيل الوزارة خلال حديثه برامج الوزارة لدعم الشباب، وتوفير الفرصة للجميع بالتقدم والاستفادة من الخدمات وفق الشروط والٱليات المعتمدة.

يذكر أنه يشارك في المخيم (23) فتاة من تخصصات الحاسوب وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات واللغة الانجليزية، وتتضمن الدورة (24) ساعة تدريبية على مدار (6) أيام، بواقع (4) ساعات تدريبية في اليوم.

وأوضح بلال الشاعر مدير التدريب والتأهيل الشبابي بالوزارة أن الدورة جاءت بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للشباب، والذي يحمل عنوان "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي".

كما أشار الشاعر بأن موضوعات الدورة تهدف إلى مساعدة الشابات على التعامل مع بيئة العمل الحر والاستفادة من الطرق الحديثة في العمل عن بعد، وتسويق الخدمات والتعرف على طبيعة المنصات التي تختص بالعمل الحر.