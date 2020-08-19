الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في محافظة رفح

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.



وأتت الجولات بالتعاون بين قسم الصناعات الغذائية والإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة ومباحث التموين وذلك من أجل متابعة إجراءات الترخيص في المنشآت.



وتم خلال الجولات زيارة مصنع تعبئة مياه معدنية، وتوجيه التعليمات والإرشادات الفنية الخاصة بوحدات المعالجة، وضرورة تفقد خطوط الإنتاج بشكل مستمر.



وخلال الجولة تم التوافق على سحب عينات من المياه لإجراء الفحوصات عليها قبل عملية تسويق المنتج، حتى يكون مطابقا للمواصفات الفلسطينية.



وأكدت الوزارة أنها تقف دوما مع دعم المنتج الوطني المحلي، الذي يستطيع المنافسة بقوة في السوق.