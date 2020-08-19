وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد على تطوير مهارات الشباب في العمل الحر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الأسرى ( سأتفوق يا بابا ) وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش مع أقسام المديرية أهم الاحتياجات وكالة الرأي الفلسطينية قيادة شرطة الوسطى تُنظم "يوم معايشة" في مركز النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع حفر آبار لبعض المساجد وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تجتمع برئيس وأعضاء جمعية أصحاب شركات البترول والغاز وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل رئيسة شعبة الحارسات في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف في بضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يعقد اجتماعاً لأذنة مدارس غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنيْن من الخليل ونابلس بفيروس كورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في محافظة رفح

19 آب / أغسطس 2020 11:54

الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في محافظة رفح
الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في محافظة رفح

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأتت الجولات بالتعاون بين قسم الصناعات الغذائية والإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة ومباحث التموين وذلك من أجل متابعة إجراءات الترخيص في المنشآت.

وتم خلال الجولات زيارة مصنع تعبئة مياه معدنية، وتوجيه التعليمات والإرشادات الفنية الخاصة بوحدات المعالجة، وضرورة تفقد خطوط الإنتاج بشكل مستمر.

وخلال الجولة تم التوافق على سحب عينات من المياه لإجراء الفحوصات عليها قبل عملية تسويق المنتج، حتى يكون مطابقا للمواصفات الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أنها تقف دوما مع دعم المنتج الوطني المحلي، الذي يستطيع المنافسة بقوة في السوق.

الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في محافظة رفح WhatsApp Image 2020-08-19 at 8.45.21 AM (1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكاتب شراب يختتم مبادرة الحقائب المدرسية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟