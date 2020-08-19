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بعد التحسن النسبي الذي طرأ عليه

سلطة جودة البيئة تحذر من ازدياد تلوث الشاطئ جراء انقطاع الكهرباء

19 آب / أغسطس 2020 12:24

سلطة جودة البيئة تحذر من ازدياد تلوث الشاطئ جراء انقطاع الكهرباء
سلطة جودة البيئة تحذر من ازدياد تلوث الشاطئ جراء انقطاع الكهرباء

غزة- الرأي

 حذرت سلطة جودة البيئة من ازدياد تلوث  شاطئ البحر جراء انقطاع الكهرباء، نتيجة تشديد الاحتلال الاسرائيلي لحصاره  على قطاع غزة، ما تسبب في تصريف أكثر من 110 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي الى شاطئ البحر بدون معالجة نتيجة انقطاع التيار الكهربي عن محطات ضخ ومعالجة المياه العادمة وبالتالي حدوث تلوث شبه كامل للشاطئ.

 وقالت سلطة جودة البيئة  إن انقطاع التيار الكهربائي انعكس سلباً على آخر فحص تم بتاريخ (9 و 10 و 11-أغسطس- 2018)  بالشراكة مع وزارة الصحة وبمساعدة الحكم المحلي، والذي أظهرت نتائجه بحدوث تحسن في جودة مياه شاطئ محافظات غزة ،حيث وصلت نسبة التلوث الى 63% من طول الشاطئ الكلي وهي الأفضل مقارنة مع سابقاتها لهذا العام. 

وطالبت جودة البيئة  المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قطاع غزة ورفع الحصار الاسرائيلي الظالم عنه وتوفير أدنى متطلبات الحياه الكريمة.

كما أهابت بجميع المصطافين والمستجمين على البحر خصوصا الأطفال وكبار السن والمرضى بضرورة الابتعاد عن المناطق الملوثة والمناطق الساخنة بيئيا وهي مناطق تصريف المياه العادمة على الشاطئ لأجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية WHO تبين في مصادرها بأن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والآذان وتجويف الأنف والجلد إضافة الى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة. سلطة جودة البيئة

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