وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية الزهراء يتفقد مرافق البلدية وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي المناهض للتطبيع وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يشارك في تخريج الدبلومة التدريبية في كلية العودة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يستقبل وفداً من التوجيه السياسي والمعنوي وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تكرم المدارس والطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي وكالة الرأي الفلسطينية انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة (120) مولود في حضانات المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تكرم أبناء الموظفين الناجحين بالثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة جودة البيئة تحذر من ازدياد تلوث الشاطئ جراء انقطاع الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية مسيرة جماهيرية في غزة رفضًا للتطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في محافظة رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تكرم أبناء الموظفين الناجحين بالثانوية العامة

19 آب / أغسطس 2020 12:33

الحكم المحلي تكرم أبناء الموظفين الناجين بالثانوية العامة
الحكم المحلي تكرم أبناء الموظفين الناجين بالثانوية العامة

غزة- الرأي

كرمت وزارة الحكم المحلي، أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة للعام الحالي، والبالغ عددهم 31 طالبا وطالبة.
وحضر حفل التكريم كلا من وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان والوكلاء المساعدين م. ياسر الشنطي، والمستشار حسن أبو ريالة والمدراء العامون وكافة الموظفين وأهالي الناجحين في الثانوية العامة.
وقال م. إبراهيم رضوان ان الوزارة تشارك أبناءكم فرحتهم، وأنها تحتفي بتفوقهم ونجاحهم في الحياة التعليمية، متمنيا لكافة الطالبة دوام التوفيق والنجاح في الحياة الجامعية مليئة بالجد والاجتهاد والتميز
وتقدم رضوان بالشكر إلى أهالي الطلبة المتفوقين على دعمهم وتضحيتهم وسهرهم على راحة أبنائهم الذي أدى إلى تفوقهم خلال العام الدراسي.
وأكد على أن هذا النجاح الذي حققه الطلبة هو خير دليل على قوة الإرادة والتصميم لصناعة النجاح والتقدم نحو الأفضل.
في كلمة الطلبة المتفوقين وجهت الطالبتان مي الشنطي وندي المقوسي التحية للآباء والأمهات الذين أخذوا بأيديهم نحو النجاح والتفوق وخالص الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم ومديرياتها ولمدراء ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين سخّروا كافة طاقاتهم وإمكاناتهم لتوفير المناخ المناسب لهذا النجاح والتفوق الذي يُسجّل في صفحاتهم المشرقة.

وفي خِتام الحفل تم تكريم أبناء الموظفين حيث قدَّمت الوزارة هدية لكل منهم وشهادة تقدير.

الحكم المحلي تكرم أبناء الموظفين الناجين بالثانوية العامة IMG_1927 IMG_1956 IMG_2159
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟