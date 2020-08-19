الحكم المحلي تكرم أبناء الموظفين الناجحين بالثانوية العامة

غزة- الرأي

كرمت وزارة الحكم المحلي، أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة للعام الحالي، والبالغ عددهم 31 طالبا وطالبة.

وحضر حفل التكريم كلا من وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان والوكلاء المساعدين م. ياسر الشنطي، والمستشار حسن أبو ريالة والمدراء العامون وكافة الموظفين وأهالي الناجحين في الثانوية العامة.

وقال م. إبراهيم رضوان ان الوزارة تشارك أبناءكم فرحتهم، وأنها تحتفي بتفوقهم ونجاحهم في الحياة التعليمية، متمنيا لكافة الطالبة دوام التوفيق والنجاح في الحياة الجامعية مليئة بالجد والاجتهاد والتميز

وتقدم رضوان بالشكر إلى أهالي الطلبة المتفوقين على دعمهم وتضحيتهم وسهرهم على راحة أبنائهم الذي أدى إلى تفوقهم خلال العام الدراسي.

وأكد على أن هذا النجاح الذي حققه الطلبة هو خير دليل على قوة الإرادة والتصميم لصناعة النجاح والتقدم نحو الأفضل.

في كلمة الطلبة المتفوقين وجهت الطالبتان مي الشنطي وندي المقوسي التحية للآباء والأمهات الذين أخذوا بأيديهم نحو النجاح والتفوق وخالص الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم ومديرياتها ولمدراء ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين سخّروا كافة طاقاتهم وإمكاناتهم لتوفير المناخ المناسب لهذا النجاح والتفوق الذي يُسجّل في صفحاتهم المشرقة.

وفي خِتام الحفل تم تكريم أبناء الموظفين حيث قدَّمت الوزارة هدية لكل منهم وشهادة تقدير.