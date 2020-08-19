انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة (120) مولود في حضانات المستشفيات

غزة- الرأي

أكد رئيس شبكة الحضانات في قطاع غزة د. نبيل البرقوني، تخوفه من تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على (120) مولود موجودين في حضانات الأطفال في مستشفيات قطاع غزة، منوها أن الحضانات السبعة في المستشفيات والتي بسعة (135) حاضنة جميعها تعمل بالطاقة الكهربائية.

وذكر د. البرقوني أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر واستخدام الطاقة البديلة يتسسبب في تلف الأجهزة مثل الحضانات وجهاز الإنعاش وأجهزة التنفس الصناعي للمواليد مما يؤثر على حياة الأطفال حديثي الولادة، ويتسبب في حدوث مضاعفات لهم، وأحيانا يؤدي إلى الوفاة.

وأوضح أن التذبذب في مولدات الطاقة البديلة المتمثلة في المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية لا تعطي الطاقة الملائمة لأجهزة الحضانات بسبب الانخفاض والارتفاع المفاجئ في الطاقة الناتجة عنها، مشيرا ان هذه الأجهزة ذات حساسية عالية وتحتاج الى إعادة برمجة لموائمة حالة المواليد الصحية.