وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية الزهراء يتفقد مرافق البلدية وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي المناهض للتطبيع وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يشارك في تخريج الدبلومة التدريبية في كلية العودة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يستقبل وفداً من التوجيه السياسي والمعنوي وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تكرم المدارس والطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي وكالة الرأي الفلسطينية انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة (120) مولود في حضانات المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تكرم أبناء الموظفين الناجحين بالثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة جودة البيئة تحذر من ازدياد تلوث الشاطئ جراء انقطاع الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية مسيرة جماهيرية في غزة رفضًا للتطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في محافظة رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة (120) مولود في حضانات المستشفيات

19 آب / أغسطس 2020 12:42

انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة (120) مولود في حضانات المستشفيات
انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة (120) مولود في حضانات المستشفيات

غزة- الرأي

أكد رئيس شبكة الحضانات في قطاع غزة د. نبيل البرقوني، تخوفه من تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على (120) مولود موجودين في حضانات الأطفال في مستشفيات قطاع غزة، منوها أن الحضانات السبعة في المستشفيات والتي بسعة (135) حاضنة جميعها تعمل بالطاقة الكهربائية.

وذكر د. البرقوني أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر واستخدام الطاقة البديلة يتسسبب في تلف الأجهزة مثل الحضانات وجهاز الإنعاش وأجهزة التنفس الصناعي للمواليد مما يؤثر على حياة الأطفال حديثي الولادة، ويتسبب في حدوث مضاعفات لهم، وأحيانا يؤدي إلى الوفاة.

وأوضح أن التذبذب في مولدات الطاقة البديلة المتمثلة في المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية لا تعطي الطاقة الملائمة لأجهزة الحضانات بسبب الانخفاض والارتفاع المفاجئ في الطاقة الناتجة عنها، مشيرا ان هذه الأجهزة ذات حساسية عالية وتحتاج الى إعادة برمجة لموائمة حالة المواليد الصحية.

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟