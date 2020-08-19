وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية الزهراء يتفقد مرافق البلدية وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي المناهض للتطبيع وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يشارك في تخريج الدبلومة التدريبية في كلية العودة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يستقبل وفداً من التوجيه السياسي والمعنوي وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تكرم المدارس والطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي وكالة الرأي الفلسطينية انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة (120) مولود في حضانات المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تكرم أبناء الموظفين الناجحين بالثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة جودة البيئة تحذر من ازدياد تلوث الشاطئ جراء انقطاع الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية مسيرة جماهيرية في غزة رفضًا للتطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في محافظة رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تكرم المدارس والطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي

19 آب / أغسطس 2020 12:47

تربية الوسطى تكرم المدارس والطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي
تربية الوسطى تكرم المدارس والطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي

الوسطى- الرأي

 كرمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى المدارس والمعلمين والطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم التخطيط أحمد أبو سويرح ومشرف المختبرات العلمية محمد أصلان.

 وهنأ مدير التربية والتعليم، المشاركين في المسابقة وتحدث عن أهمية هذه المسابقة التي تأتي في إطار تطوير الأداء وتجويد عمل المدارس بصفة عامة, وثمن الحاج قدرة المتدربين وتأثيرهم الإيجابي من خلال هذه لمسابقة وغيرها، وشدد على سعي المديرية الدائم لتعزيز نهج المشاركة والمنافسة الايجابية في المسابقات المحلية والدولية, شاكرًا القائمين على هذه المسابقة.

 وتم تكريم مدرستي العائشية الأساسية للبنات ومدرسة عبد الكريم العكلوك الأساسية للبنين والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة المدرستين.

تربية الوسطى تكرم المدارس والطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي IMG_9740 (1) IMG_9730
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟