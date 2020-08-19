تربية الوسطى تكرم المدارس والطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي

الوسطى- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى المدارس والمعلمين والطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم التخطيط أحمد أبو سويرح ومشرف المختبرات العلمية محمد أصلان.

وهنأ مدير التربية والتعليم، المشاركين في المسابقة وتحدث عن أهمية هذه المسابقة التي تأتي في إطار تطوير الأداء وتجويد عمل المدارس بصفة عامة, وثمن الحاج قدرة المتدربين وتأثيرهم الإيجابي من خلال هذه لمسابقة وغيرها، وشدد على سعي المديرية الدائم لتعزيز نهج المشاركة والمنافسة الايجابية في المسابقات المحلية والدولية, شاكرًا القائمين على هذه المسابقة.

وتم تكريم مدرستي العائشية الأساسية للبنات ومدرسة عبد الكريم العكلوك الأساسية للبنين والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة المدرستين.