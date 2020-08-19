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تعليم الوسطى يستقبل وفداً من التوجيه السياسي والمعنوي

19 آب / أغسطس 2020 12:52

تعليم الوسطى يستقبل وفداً من التوجيه السياسي والمعنوي
تعليم الوسطى يستقبل وفداً من التوجيه السياسي والمعنوي

الوسطى- الرأي

 استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج وفداً من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، ضم كل من المقدم محمد جبر مدير توجيه الوسطى، والنقيب معاذ علوان مسؤول ملف المدارس وعدد من ضباط التوجيه السياسي و المعنوي.

جاء ذلك،  بحضور مدير الإداري ناصر السدودي و المدير الفني محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول و رئيس قسم الأنشطة عبد الجليل غراب و مشرف النشاط الكشفي بقسم الأنشطة محمود الطلاع.

 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بوفد التوجيه السياسي والمعنوي وأشاد بدورهم البارز والإيجابي في خدمة الوطن والمواطنين خاصة القضايا الطلابية من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم بالوسطى وجميع المدارس والمؤسسات التعليمية، وأكد حرص مديريته على التعاون الكامل مع كافة المؤسسات التي تهتم بأبنائنا الطلبة وتقدم لهم الرعاية والدعم، لأننا نسير في مركب واحد ومصلحة طلابنا هي المصلحة العليا لنا جميعا.

 

 من جانبه شكر جبر مديرية التربية والتعليم بالوسطى على حسن الاستقبال، كما هنأهم ببداية العام الدراسي الجديد وتمنى أن يكون عام تفوق وخير لكافة أبنائنا الطلبة، وأكد على التعاون المشترك بين الإدارتين بما يخدم الطلبة وخاصة في المدارس الثانوية سواء الطلاب أو الطالبات من خلال ما تقدمه هيئة التوجيه السياسي والمعنوي من برامج ومحاضرات تثقيفية و توعوية تعود بالنفع على الطلاب والطالبات ومجمل المسيرة التعليمية.

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